Çıldır Müftülüğü'nde Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma" etkinlikleri kapsamında Çıldır Müftülüğünce ortaokul öğrencileri arasında şiir okuma yarışması düzenlendi.

Çıldır Anadolu İmam-Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya 10 öğrenci ve öğretmenleri katılırken yarışmada jüri olarak İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, Çıldır Diyanet Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Büşra Çam ve Öyküm Sarıkaya görev aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gençlere yönelik yürütülen dini, sosyal ve kültürel içerikli çalışmaların sürekli hale getirilmesi, toplumda milli ve manevi değerlerine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmada, öğrenciler şiirlerini duygulu ve etkili bir şekilde okumaya çalıştı.

Yarışma sonunda Ümmügülsüm Karaca birinci olurken, Medine Fatma Karadeniz ikinci, Bilal Karagöz ise üçüncü oldu.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti. - ARDAHAN