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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Mesajı

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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İpek, mesajında Çanakkale Zaferi'nin milletimizin verdiği en büyük varoluş mücadelelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anma gerekliliğine dikkat çekti.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Kaymakam İpek yayınlamış olduğu mesajında; "18 Mart Çanakkale Zaferi, tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğu kadar, Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda milletimizin verdiği en büyük varoluş mücadelelerinden biridir.

Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Kahraman ecdadımız, her türlü tehdide karşı iman dolu göğsünü siper etmiş, bir gül bahçesine girercesine din ve vatan uğruna şehit olmayı şeref bilmiştir. 18 Mart 1915'de elde edilen Çanakkale Zaferi ile milletimiz onurlu duruşunu bütün dünyaya göstermiştir.

Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi Millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Türk Milleti şehitlerimizin ve gazilerimizin değerini daima bilmiştir. Onları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır.

Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan "Çanakkale Zaferi"nin 109. Yıl dönümünde mukaddes vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle gazilerimizi şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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