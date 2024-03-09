Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Kadınları Ziyaret Ederek Günlerini Kutladı

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Kaymakam İpek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; Çıldır Hükümet Konağındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızda görev yapan kadın personele karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaymakam İpek 8 Mart Dünya Kadınları günü nedeniyle yapmış olduğu açıklamasında "yürekleri sevgi dolu, fedakarlıkları, emekleri, ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten, başta milletimizin özgür ve aydınlık geleceği için canlarını feda eden tüm kadınlarımızı rahmetle yad ediyor, şehit ve gazi anneleri ile eşleri başta olmak üzere, bütün kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum" dedi. - ARDAHAN