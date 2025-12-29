Haberler

Atlı kızaklar donan göl için hazırlandı
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, donan yüzeyiyle birlikte atlı kızak seferlerine hazırlanıyor. Turistleri ağırlamak için süslenen kızaklar, geleneksel olarak her yıl Aralık ayında hazırlanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır gölünde turistleri ağırlayan adlı Kızaklar ve atlar süslenerek sezona hazırlandı.

Her yıl aralık ayında donan Çıldır Gölü ve buradan ekmek kazanan atlı kızak sahipleri kızaklarını ve altlarını süsleyerek yeni yıla hazırlandılar

Bölgenin en eski atlı kızak sahibi Soner Topkaya kızağını ve atlarını süsleyip ilçe merkezinde tur atarak seferlere hazır olduğunu gösterdi. Atlı kızak sahibi Soner Topkaya donan göl üzerinde atlı kızak keyfi yapmak isteyen herkesi Çıldır'a ve Çıldır Gölü'ne davet etti. - ARDAHAN

