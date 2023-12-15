Çıldır'da Üniversite Öğrencilerine İnsan Hakları Konferansı
Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından Çıldır'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi. Konferans, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları kapsamında İslam'da İnsan Hakları konusuyla gerçekleştirildi.
Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından Çıldır'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.
Çıldır Müftülüğü, Çıldır Meslek Yüksekokulu'nda "10 Aralık Dünya İnsan Hakları" münasebetiyle "İslam'da İnsan Hakları" konulu konferans programı düzenledi.
Diyanet Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur ile M. Akif Kaplan'ın sunumuyla gerçekleşen programda İlçe Müftüsü Abdullah Doğan da hazır bulundu.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları kapsamında gerçekleştirilen konferansa Çıldır Meslek Yüksek Okulu personeli ve Çıldır Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. - ARDAHAN