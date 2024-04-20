Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu'nda 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Devran Yılmaz ve öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Minik Eller, Büyük Hayaller, "Milli Mücadele Dönemi Kahramanları ve Okumadığımız Gün Karanlıktayız" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin göstermiş olduğu performans büyük beğeni ile izlendi. Okul personeli Erhan Beşiktaş'ın Türk Ses sanatçısı Rüçhan Çamay rolü programa büyük renk kattı. Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Okul Müdürü Serhat Dursun'a plaket takdim edildi.

Salonda gerçekleştirilen etkinliklerin ardından okul bahçesinde çeşitli oyunlarla bayram kutlaması yapıldı. - ARDAHAN