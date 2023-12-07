Ardahan'da eğitim niteliğinin artırılması ve değerler eğitimi kapsamında Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinde sosyal medya ahlakı konulu münazara etkinliği düzenlendi. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü de etkinliğe katıldı.

Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinde sosyal medya konulu münazara gerçekleştirildi.

Ardahan'da eğitim niteliğinin artırılması ve değerler eğitimi kapsamında Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri tarafından hazırlanan 11. ve 12.sınıflar arasında "Sosyal medya ahlakı bozar." "Sosyal medya ahlakı bozmaz." konulu münazara etkinliği gerçekleştirildi.

Münazara etkinliğine Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız' da katıldı. Öğrencilerin savundukları tezleri ilgi ile seyreden Milli Eğitim Müdürü Yıldız, "Bu güzel etkinlikte emeği geçen öğretmen,öğrencilerimiz ve okul müdürü Orhan Gökhan Şenlik 'e teşekkür ederim" dedi. - ARDAHAN