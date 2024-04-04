Çıldır Anaokulu Öğrencileri Kütüphane Haftası'nda Kütüphanede Zaman Geçirdi

Çıldır Anaokulu öğrencileri "Kütüphane Haftası" dolayısıyla kütüphanede zaman geçirdiler.

Çıldır Anaokulu öğrencileri Çıldır Halk Kütüphanesine kütüphane kültürü ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla gezi düzenledi.

Öğrenciler kütüphanede gezerek çeşitli bilgi kaynaklarına nasıl ulaşıldığı, kütüphanede uyulması gereken kurallar hakkında bilgi edindiler. Bu gezi sayesinde öğrencilerimiz, okul öncesi döneme yönelik bölümde, yaş grubuna uygun kitapları yerinde inceleme şansı yakaladılar. Sonrasında kütüphane etkinlik salonuna geçen öğrenciler kitapların hayatımızdaki önemini anlatan çalışma sayfalarını tamamladılar. Kendi seçtikleri hikaye kitabını okuyarak kitaplarla dolu keyifli bir günü geride bıraktılar.

Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen kütüphane etkinliğine Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız ve Şube müdürü Aydanur Coşkun' da katıldı. - ARDAHAN