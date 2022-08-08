Çikolata Müzesi'nde en fazla mıncıklanan başpehlivanın portresi oldu

Bodrum-Milas karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde 2 yıl önce 7 ton çikolata ile kurulan Çikolata Müzesi'nde çikolatalar kadar ünlülerin çikolatadan yapılmış portreleri de yoğun ilgi görüyor. Onlarca ünlünün çikolatadan yapılmış portrelerinde en çok mıncıklanan portre er meydanında bileği bükülemeyen Başpehlivan Mehmet Güçlü'nün portresi oldu. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun Mehmet Güçlü'nün portresinden çikolata yemesi dikkat çekti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında yer alan ve Bodrum yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde girişimci Onurcan Köksal tarafından kurulan Çikolata Müzesi sadece enfes çikolataları ile değil aynı zamanda çikolatadan yapılmış Türkiye'deki ünlülerin portreleri ile ilgi çekiyor. Çikolata Müzesini kurarken insanların en güzel çikolataya ulaşmasını ve aynı zamanda genelde Türkiye'nin özelde de Muğla'nın tanıtımına da katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Onurcan Köksal, "Müzeyi yaparken Bodrum ve Milas ağırlıklı olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde yer alan tarihi mekanlar, yapılar, Muğla'ya değer katmış kişilerin çikolatadan portreleri yapıldı. Tüm eserler yoğun ilgi görüyor ama henüz sebebini bilemediğimiz bir şekilde ziyaretçilerin en çok Başpehlivan Mehmet Güçlü'nün çikolatadan yapılma portresini mıncıklayıp tadını baktığını gördük. Oysa müzemizde Fatih Terim'den Cem Karaca'ya, Barış Akarsu'dan Kartal Tibet'e kadar onlarca ünlü ve sevilen ismin portresi var" diyerek Mehmet Güçlü'nün portresini yeniden yapacaklarını söyledi.

"Türkiye'nin ve Milas'ın değeri"

Milas'ta 1952 yılında doğup 16 yaşında profesyonel olarak güreşmeye başlayan Mehmet Güçlü'nün muğla ve Milas için önemli bir değer olduğunu belirten Onurcan Köksal, "Mehmet Güçlü 1969 yılında Balkan ikincisi, 1970 yılında İsveç'te 90 kilogramda Avrupa Şampiyonu, 1972 yılında Ordular arası Dünya birinciliğini kazanmış bir değerimiz. Kırkpınar'ın yanı sıra ülkenin değişik illerindeki er meydanlarında başpehlivanlık unvanına sahip büyüğümüzün portresi müzemizde de yoğun ilgi görüyor" diyerek çikolata müzesinde ülkenin değerlerini de yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. - MUĞLA