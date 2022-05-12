Çiğli'de 'Çevre Konulu' Resim Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

Çiğli Belediyesi tarafından çocuklara ve gençlere çevre kirliliğiyle mücadele farkındalığı kazandırmak amacıyla düzenlenen "Pandemide Çevrenin Önemi" temalı ödüllü resim yarışması tamamlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce Çiğli'de bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan öğrencilere yönelik düzenlenen "Pandemide Çevrenin Önemi" temalı resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. 6 kategoride 118 resmin mücadele ettiği yarışmanın kazananları seçici kurul değerlendirmesi sonucunda belli oldu. Kategorilerinde ilk üç sıraya giren yarışmacılar, ödüllerini Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda düzenlenen törende Başkan Utku Gümrükçü'den aldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Anaokulu kategorisinde sırasıyla ilk üç sıraya giren Duru Parlak, Ekin İşçi ve Elvin Elis Erdoğan'a Akıl ve Zeka Oyunları Seti, İlkokul 1. ve 2. sınıf kategorisinde sırasıyla ilk sıraya giren Meriç Karakır'a tablet, Mina Fidan'a Akıl ve Zeka Oyunları Seti, Beste Gültekin'e 250 TL'lik kırtasiye hediye çeki, ilkokul 3. ve 4. sınıf kategorisinde sırasıyla ilk sıraya giren Emir Şahin'e tablet, Zeynep İclal Aydın'a Akıl ve Zeka Oyunları Seti, Nihat Çetintürk'e 250 TL'lik kırtasiye hediye çeki, ortaokul 5. ve 6. sınıf kategorisinde sırasıyla ilk üç sıraya giren Zeynep Meral'e tablet, Aynur Mısra Gergün'e Akıl ve Zeka Oyunları Seti, Elif Su Özder'e 250 TL'lik kırtasiye hediye çeki, ortaokul 7. ve 8. sınıf kategorisinde sırasıyla ilk üç sıraya giren Arda Zirek'e tablet, Beyza Gündeç'e Akıl ve Zeka Oyunları Seti, Tuna Mehmet Tülü'ye 250 TL'lik kırtasiye hediye çeki, lise kategorisinde sırasıyla ilk üç sıraya giren Betül Öztürk'e tablet, Sinem Oral'a Akıl ve Zeka Oyunları Seti, Duygu Kabadayı'ya ise 250 TL'lik kırtasiye hediye çeki verildi.

ESERLER SERGİLENDİ

Seçici kurul üyeleri tarafından sergilenmeye değer görülen eserler iki gün boyunca Fakir Baykurt Fuaye Alanında sanatseverlerle buluşacak.

Başkan Gümrükçü, Çiğlili vatandaşlar ile birlikte sergiyi gezerek resimleri çizen öğrencilerle eserleriyle ilgili sohbet etti.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "GENÇLERİMİZİN İLGİSİ UMUT VERİCİ"

Çevre kirliliğiyle mücadele konusunda çocukların ve gençlerin farkındalığını artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Gümrükçü, şunları söyledi:

"Çevre kirliliği konusu en çok çocuklarımızı ve gençlerimizi ilgilendiriyor. Bu şekilde doğaya zarar vererek ve doğal kaynaklarımızı bilinçsizce tüketerek yaşamaya devam edersek maalesef onlara yaşanabilir bir gelecek bırakamayız. Şu anki durumu ve muhtemel sonuçlarını anlatarak onları da bu mücadelenin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ödüllü bir resim yarışması düzenledik. Birbirinden güzel ve anlamlı eserler ortaya çıktı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgisi çevre kirliliğiyle mücadeleye olan inancımızı pekiştirdi. Çocuklarını doğa ve çevre dostu bir bilinçle yetiştiren ebeveynlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepimizin ortak değeri olan doğayı hep birlikte mücadele ederek koruyacağız ve yaşatacağız."