Çifteler Belediye Başkanı, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü için mesaj yayınladı

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümünü kutlamak için yayınladığı mesajda Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle andı.

Çifteler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü için mesaj yayınlayan Başkan Kadir Bıyık, "17 Eylül 1921 vatan toprağımızı düşman kuvvetlerinden temizleyerek zaferle taçlandırdığımız, bağımsızlık meşalesini yaktığımız, kahramanca mücadele veren atalarımızın bizlere emaneti olan kutlu bir gündür. 1921 yılı Mayıs ayı başlarında Kütahya üzerinden gelen Yunan kuvvetleri ilçemizin kuzeyinde karargah kurarak köylülerimize işkence yapmışlardır. Düşman ordusuyla amansız bir mücadeleye giren halkımız Kozanlızade Abdurrahman Ağa'nın yardımıyla Yunan kuvvetlerini top ateşine tutarak püskürtmelerine sebep olmuşlardır. Çifteler'e yeniden gelen Yunan Subayları burada 34 gün kalmışlardır. 17 Eylül 1921 ise II. Süvari Alayı tarafından Çiftelerimiz Yunanlıların işgalinden kurtarılmıştır. Çiftelerli hemşehrilerim vatan savunmasında her zaman önde olmuş, mücadeleden asla geri durmamış, tüm benliğini siper etmiştir. Tıpkı 17 Eylül 1921'de olduğu gibi bugün de vatan dara düştüğü an kendini siper etmekten asla geri durmayacaktır. Tıpkı Şehit Soner Özübek, Şehit Cemal Ateş, Şehit Özcan Karabacak, Şehit Osman Genç, Şehit Fatih Dalgıç ve daha nice şehitlerimiz gibi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, 'Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.' Vatan için mücadele etmenin en önemli adımlarından birisi de bizden sonraki nesillere eşsiz bir gelecek bırakmaktır. Bunun için okumak, araştırmak, yaptığımız işi en iyi şekilde, en doğru şekilde yapmak, vatan sevgisini tüm benliğimize kazımak, dış mihrakların oyununa gelmeden Türklük şuuruna her zaman sahip olmak olacaktır. Buram buram mücadele ve bağımsızlık ruhu kokan bu eşsiz günde baş komutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, Çiftelerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl Dönümünü kutluyorum." - ESKİŞEHİR