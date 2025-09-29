Haberler

Çiftçinin Karpuzlarına Karga Saldırısı

Çiftçinin Karpuzlarına Karga Saldırısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçi Aykut Pınar, hasada bir gün kala kargaların saldırısına uğrayarak tüm karpuzlarını kaybetti. Pınar, olayın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde yaşayan çiftçi bahçesine ektiği yaklaşık 70-80 karpuz, hasada bir gün kala kargaların saldırısına uğradı.

Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde çiftçi Aykut Pınar tarlasına 80 adet karpuz ekti. 1 yıl boyunca emek vererek karpuzlarını yetiştiren Pınar, hasat zamanına kısa bir süre kala tarlasındaki manzarayı görünce şoke oldu. Pınar, bahçeye girdiğinde karpuzların tamamının gagalanarak kullanılamaz hale geldiğini gördü. Sürü halinde kargaların saldırdığını tespit eden Aykut Pınar, ürünlerinin içinin boş olduğu anları kayda aldı. "Kargalar bu hale getirmiş" diyerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.