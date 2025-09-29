Çiftçinin Karpuzlarına Karga Saldırısı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde yaşayan çiftçi bahçesine ektiği yaklaşık 70-80 karpuz, hasada bir gün kala kargaların saldırısına uğradı.

Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde çiftçi Aykut Pınar tarlasına 80 adet karpuz ekti. 1 yıl boyunca emek vererek karpuzlarını yetiştiren Pınar, hasat zamanına kısa bir süre kala tarlasındaki manzarayı görünce şoke oldu. Pınar, bahçeye girdiğinde karpuzların tamamının gagalanarak kullanılamaz hale geldiğini gördü. Sürü halinde kargaların saldırdığını tespit eden Aykut Pınar, ürünlerinin içinin boş olduğu anları kayda aldı. "Kargalar bu hale getirmiş" diyerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - BOLU