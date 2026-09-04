Adıyaman'da çiftçilere hibe destekli tarım aletleri dağıtıldı

Adıyaman'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında çiftçilere hibe destekli tarım aletleri dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Kadir Algın, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçiler katıldı. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin mekanizasyon imkanlarının geliştirilmesi amacıyla çeşitli tarım aletleri üreticilere teslim edildi.

Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim Koşullarının Sağlanması Projesi kapsamında 35 adet çapa makinesi çiftçilere verilirken, Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ise 45 adet motorlu sırt pülverizatörü ile budama makası dağıtıldı. Hibe desteklerinden yararlanan çiftçiler, teslim aldıkları ekipmanlarla meyve ve bağ üretiminde iş gücü ve zaman kaybının azaltılmasının yanı sıra daha modern ve sağlıklı üretim koşullarına kavuşacak.

Kaymakam Kadir Algın, "Tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik desteklerin çiftçiler açısından önemli olduğunu belirterek dağıtılan tarım aletlerinin hayırlı olmasını diledi. Algın, çiftçilere bereketli ve bol kazanç sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı