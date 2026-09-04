Haberler

Adıyaman'da çiftçilere hibe destekli tarım aletleri dağıtıldı

Adıyaman'da çiftçilere hibe destekli tarım aletleri dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da Tarım ve Orman Bakanlığı projeleri kapsamında çiftçilere hibe destekli tarım aletleri dağıtıldı. Törende, meyve üretim alanlarında mekanizasyon projesiyle 35 çapa makinesi, bağcılık projesiyle de 45 motorlu sırt pülverizatörü ve budama makası teslim edildi. Kaymakam Kadir Algın, desteklerin önemine dikkat çekerek çiftçilere bereketli kazançlar diledi.

Adıyaman'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında çiftçilere hibe destekli tarım aletleri dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Kadir Algın, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçiler katıldı. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin mekanizasyon imkanlarının geliştirilmesi amacıyla çeşitli tarım aletleri üreticilere teslim edildi.

Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim Koşullarının Sağlanması Projesi kapsamında 35 adet çapa makinesi çiftçilere verilirken, Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ise 45 adet motorlu sırt pülverizatörü ile budama makası dağıtıldı. Hibe desteklerinden yararlanan çiftçiler, teslim aldıkları ekipmanlarla meyve ve bağ üretiminde iş gücü ve zaman kaybının azaltılmasının yanı sıra daha modern ve sağlıklı üretim koşullarına kavuşacak.

Kaymakam Kadir Algın, "Tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik desteklerin çiftçiler açısından önemli olduğunu belirterek dağıtılan tarım aletlerinin hayırlı olmasını diledi. Algın, çiftçilere bereketli ve bol kazanç sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı

Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çok sert çakıldı
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu

Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Ne yapıyorsun Sane? Aman taraftarlar görmesin
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada

Geldiler, 20 dakikada milyonluk vurgun yapıp gittiler

Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet

Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet
Bilecik'te NATO petrol boru hattını patlattılar! NATO ekipleri bölgeye sevk edildi

NATO petrol boru hattını patlattılar! Yetkililer bölgeye sevk edildi
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı