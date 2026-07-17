Haberler

CHP Yozgat İl Başkanlığı'na Atanan Eliaçık: "Bu Görev, Bir Makam Değil, Büyük Bir Emanet ve Mücadele Sorumluluğudur"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP MYK tarafından Yozgat İl Başkanlığı'na atanan Kazım Eliaçık, düzenlediği basın toplantısında ayrıştırmadan birlikte çalışacaklarını, tüm partilileri kucaklayacaklarını ve partiyi hak ettiği noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP MYK kararıyla görevden alınan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar'ın yerine atanan Kazım Eliaçık, "Hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir arkadaşımızı geride bırakmadan yol yürüyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından, geçtiğimiz hafta sonu il başkanlığı görevinde atanan Kazım Eliaçık, il binasında basın toplantısı düzenledi.

Bu görevin, bir makam değil, büyük bir emanet ve mücadele sorumluluğu olduğunu söyleyen Eliaçık, "Bu emaneti, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kimsenin siyasi görüşüne, düşüncesine ya da geçmişte yaşanan farklılıklara bakmadan taşıyacağız. Çünkü bugün Yozgat'ın ihtiyacı olan şey birliktir, dayanışmadır ve güçlü bir örgüt iradesidir" dedi.

"HEDEFİMİZ YOZGAT'TA CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIMAKTIR"

CHP'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyet'in temel değerlerini temsil eden köklü bir çınar olduğunu kaydeden Eliaçık, şunları kaydetti:

"Bizler de bu çınarın gölgesinde, demokrasiyi, hukuku, adaleti ve sosyal devlet anlayışını büyütmeye devam edeceğiz. Bugünden itibaren kapımız herkese açık olacaktır. Mahalle temsilcimizden sandık görevlimize, kadın ve gençlik kollarımızdan önceki dönem yöneticilerimize kadar herkes bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir arkadaşımızı geride bırakmadan yol yürüyeceğiz. Yozgat'ın sorunlarını bilen, çiftçimizin, esnafımızın, emeklimizin, işçimizin ve gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından takip eden bir anlayışla çalışacağız. Siyaseti sadece seçim zamanı değil yılın her günü vatandaşın yanında olarak yapacağız."

Hedefimiz güçlü bir örgüt, güçlü bir dayanışma ve Yozgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni hak ettiği noktaya taşımaktır. Bunun yolu ise kırgınlıkları geride bırakmaktan, ortak aklı hakim kılmaktan ve omuz omuza mücadele etmekten geçmektedir. Ben tek başıma değil, sizlerle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bu dava kişilerin değil, ilkelerin davasıdır. Hep birlikte daha çok çalışacak, daha çok dinleyecek ve daha çok üreteceğiz."

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Cenazeye damga vuran diyalog: Sizi eve bıraktığım gece...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim der ki 60 yaşında! Mike Tyson'ın fiziğini gören tekrar baktı

Yaşını duyanlar inanamıyor! Yıllara meydan okuyan adam
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro

Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro
Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer

Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyonluk dev transfer
Dünya bu olayı konuşuyor: Beyaz Saray'da Trump'ı utandıran 'bahis' skandalı

Dünya bu olayı konuşuyor! Beyaz Saray'da Trump'ı utandıran skandal
Yolcu otobüsü nehre düştü! Kameralara yansıyan dehşet

Yolcu otobüsü nehre düştü! Kameralara yansıyan dehşet