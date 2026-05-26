CHP'li Bak: Bizler Bu Yönetimin Alacağı Kurultay Kararının Dışında Hiçbir Kararı Tanımayacağız

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, genel merkezin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, mevcut yönetimin alacağı kurultay kararı dışında hiçbir kararı tanımayacaklarını ve partinin gerçek sahiplerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

(TRABZON) CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Bizler bu yönetimin alacağı kurultay kararının dışında hiçbir kararı da tanımayacağız. Bir an önce örgütün gerçek sahiplerine Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim edecektir. Bizim şartımız budur" dedi.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bak, yaşanan süreci anlatarak şöyle konuştu:

"Bizler bu yönetimin alacağı kurultay kararının dışında hiçbir kararı da tanımayacağız. Bir an önce örgütün gerçek sahiplerine bu örgütü, partiyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve baba ocağını teslim edecektir. Bizim şartımız budur. Bunun aksine eğer bu kararı almazlar ve bunu devam ettirirseler, bizim mücadelemiz hem içeride bu butlancılarla birlikte hem de dışarıda 25 yıllık iktidarın, ülkeyi bu sefalete sürükleyen iktidarla, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bundan asla geri adım atmayacağız."

Kaynak: ANKA
