CHP Sandık Gönüllüleriyle Bir Araya Gelen Konak Belediye Başkanı Batur: '28 Mayıs Hepimizin Bayramı Olacak'

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turunda ilçede görev yapacak CHP’nin sandık gönüllüleriyle bir araya geldi. Batur, ülkenin geleceği için herkesin görevinin başında olacağını belirterek, tek bir oyun bile heba olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Batur, “28 Mayıs hepimizin bayramı olacak” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda ilçede görev yapacak CHP'nin sandık gönüllüleriyle bir araya geldi. Batur, ülkenin geleceği için herkesin görevinin başında olacağını belirterek, tek bir oyun bile heba olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Batur, "28 Mayıs hepimizin bayramı olacak" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde Konak'ta görev alacak CHP sandık gönüllüleri için CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenlenen eğitim toplantısına katıldı.

Gönüllülerin başta sandık güvenliği olmak üzere seçimle ilgili olarak CHP Parti Okulu Bilim Üyesi Cahit Kişioğlu'ndan eğitim aldığı toplantıda; Başkan Batur'un yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ile Konak Belediye Meclisi üyeleri ve muhtarlar yer aldı.

Gönüllülerin tam katılım sağladığı toplantıda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:

"SİZLER SAYESİNDE ÜLKE AYDINLIĞA ULAŞACAK"

"Sizler 14 Mayıs'ta tek bir oyun dahi heba olmaması için mücadele ettiniz ve tek bir oyun bile heba olmamasını sizlere borçluyuz. Sizler bu topluma hem öncü hem örnek oldunuz. 28 Mayıs'ta bu zorlu görevi bir kez daha yapacağız. Sandıkların ve vatandaşın tercihinin tecelli etmesi sizlerin elinde. Bu büyük bir organizasyon ve sizler bir kez daha demokrasi için görev yaparken, gerçeğin ortaya çıkması için de görev yapacaksanız. Sizleri bir kez daha yoruyoruz ama sizler sayesinde ülke aydınlığa ulaşacak."

28 Mayıs'ta seçim atmosferinin gergin olabileceğini de sözlerine ekleyen Aslanoğlu, şöyle devam etti:

"BİZ KAZANAN TARAFIZ, GERİLİME İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Biz kazanan tarafız; İzmir'de 68.7'yle 'Erdoğan gitsin' diyen tarafız. O yüzden biraz daha sakin, biraz daha aklıselim davranıp gerilime izin vermeyeceğiz. Dimdik duracağız. Sizden ricam; bir durumla karşılaşırsanız ya da aklınıza takılan tek bir soru işareti bile olsa okul sorumlularınıza ve avukatlara danışın. Bu işi birlikte çok güzel başaracağız. 28'inden sonra, sabaha kadar uzun görevler olacak ama sabah uyandığımızda aydınlık bir Türkiye'ye uyanacağız. Bizler hepimiz bir kez daha aydınlıklara uyandıysak, bu sizlerin sayesinde olacak."

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da 28 Mayıs seçimlerinde 1 oyun bile çok önemli olduğunu belirtti. "O 1 oyu korumaya çalışıyoruz" diyen Bakan, sandığa gitmeyen seçmenlerin sandığa taşınabilmesinin ve oyların yanlış kullanımının önlenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

ELLERİNDEKİ TÜM OLANAKLARA RAĞMEN, YÜZDE 49,5 OY ALABİLDİLER"

"Ne kadar çok seçmen getirebilirsek, aradaki farkı o kadar kapatıp öne geçme ihtimalimiz var. Ellerindeki tüm olanaklarına rağmen, kamunun tüm olanaklarına rağmen, vatandaşa ciddi anlamda baskı yapmalarına rağmen yüzde 49,5 oy alabildiler, alabildiği maksimum oyu aldı. Bunun dışındaki seçmen muhalif seçmen. Bu nedenle bu seçimi kazanmak zor değil. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek durumundayız. Toplumsal ve siyasal sorunlara çözüm üretmek için eleştirmek yetmez. Buraya gelerek bir şey yapıyorsunuz, buraya gelerek bir adım atıyor, cesaret gösteriyorsunuz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum."

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise 14 Mayıs seçimlerinde Konak'taki tüm sandık görevlilerinin görevinin başında olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Konak'taki sandık görevlilerimiz, okul sorumlularımız, bilişim sorumlularımız hepsi görevlerinin başına gitti, hepsi bir destan yazdı. Sadece beş kişi gelmedi, onların da mazeretleri vardı. Sizleri kutluyorum. Pazar günü çok önemli. Gerçekten ülkenin geleceği için, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için çok önemli bir seçim. Sandıklara sahip çıkan, bir oyun bile boşa gitmemesi noktasında alın teri döken, sabahın altısından gecenin saat ikisine kadar torbalarla beraber o sandık kuruluna gitme cesaretini ve yürekliliğini gösteren değerli arkadaşlarımı bir kez daha yürekten kutluyor, hepinize teşekkür ediyorum. Konak'ta çalışan tüm hukuk kurulu arkadaşlarımıza, başkanından tüm avukat arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir tane oyumuzu heba etmediler. Şimdi önümüzde bir mücadele daha var. Bu hepimizin mücadelesi. Pazar günü de bu görevi en iyi şekilde yapacağınızdan eminim.

"BİR TEK OYUMUZU BİLE HEBA ETMEYECEĞİZ"

1 oy bile çok önemli. Onun için sizlerden ricamız, herkes sabah 6'da sandığın başında olsun. Her şey güzel gidiyor; hiç karamsar olmayın. Umudumuzu yitirdiğimiz anda bu işi baştan kaybederiz. Onun için kaybetme lüksümüz yok. Hepimiz alanda olacağız, birlikte olacağız, dayanışma içinde olacağız. Bir tek oyumuzu bile heba etmeyeceğiz. Umudu gözlerinizde görüyorum. 28 Mayıs akşamı hepimizin bayramı olacak. Öyle bir kutlama yapacağız ki İzmir yerinden oynayacak. İki aday var ve herkes farkı görüyor aslında ama bazıları körü körüne peşinden gidiyor. Ülkeyi yönetecek, ülkeye nefes aldıracak, ülkeye huzur getirecek tek aday var: Kemal Kılıçdaroğlu. Hepimiz onun peşindeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta onu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına Cumhurbaşkanı olarak göndereceğiz. Hepinize güveniyorum.

"KAZANACAĞIZ, KAZANACAĞIZ, KAZANACAĞIZ"

Yerel seçimde yüzde 63 oy almıştık, üstüne 5 puan koyduk ve yüzde 68'e çıktık. Ama başarının sonu yok. Yüzde 70'in üstünde bir Konak, yüzde 70 civarında bir İzmir neticesiyle Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza en büyük desteğimizi vereceğiz. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız."

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ise şunları dile getirdi:

"Gençliğimiz, kararlılığımız ve umudumuz var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapmaya yetecek enerjimiz ve azmimiz var. Anlaşılıyor ki, ilk turun sonucu bazı seçmenleri harekete geçirdi. Bu salondakiler zaten mücadeleye hazır. Hepinizin gözlerinden zaten okunuyor. Bu vatan bizim. Bu vatanı sokakta bulmadık. Dağ başını duman almış. Gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Demokrasi için, laik Cumhuriyetimiz için, vatanımız, bayrağımız için, evlatlarımızın geleceği için tekrar sandığa gidiyoruz. Sandıklar size emanet."