CHP Samsun İl Başkanı Türkel'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'e Tepki: "Samsun Sizin Babanızın Çiftliği Değil. Bir An Önce Bu Tabelaları...

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin İlkadım Anıtı'nın önüne yerleştirdiği billboardları kaldırmamasına tepki gösterdi. Türkel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e hitaben, "Samsun sizin babanızın çiftliği değildir. Atatürk anıtının önüne bu tabelaları koymak senin haddine düşmez. Bir an önce bu tabelaları kaldır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin İlkadım Anıtı'nın önüne geçen hafta yerleştirdiği billboardlar tepki çekmişti. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, İlkadım Anıtı'nın önünde bugün yaptığı açıklamada, billboardların hala kaldırılmamasını eleştirdi. Türkel, şöyle konuştu:

"NİYE İNAT EDİYORSUNUZ"

"Gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız yazdı. Sendikalarımız, demokratik kitle örgütlerimiz tepkilerini koydu. Dağdan ses geldi, taştan ses geldi ama Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den ses gelmedi. Karşımızda dört tane reklam tabelası duruyor. Üç kuruş para kazanacağım diye... Mustafa Demir'e seslenmek istiyorum; bu tabelalar Trabzon ve Samsun yolu üzerinde özellikle ve kasten mi dikildi? Niye inat ediyorsunuz hala bu tabelaları kaldırmamakta. Neyi kazanacaksınız, neyi başaracaksınız? Sayın Demir, hepinizin diline pelesenk olmuş bir laf var; 'Samsun 1 milyon 370 bin kişinin ortak malıdır' diyorsunuz işinize geldiği zaman. Ben de CHP İl Başkanı olarak, 'Samsun 1 milyon 370 bin kişinin ortak malıdır' diyoruz ama Samsun sizin babanızın çiftliği değildir. Atatürk anıtının önüne bu tabelaları koymak senin haddine düşmez. Bir an önce bu tabelaları kaldır."