CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gelmesi Hayatidir.

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, “Merkez Bankası'nın kasasını 128 milyar doları eriten, yakan hükümettir. Dolayısıyla Türkiye'nin hemen döviz bulması lazım, dış borçlarını ödemesi için döviz bulmak için çok kararlı bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun temiz yatırım olarak tarif ettiği ve garantisini aldığı yatırım çevrelerinden ve ilk etapta 300 milyar euroluk bir çalışma Kemal Bey tarafından ilan edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi işte bu kadar hayatidir. Yarın BOTAŞ’a, Tüpraş’a çökmeye kalkacaklar niye çünkü dövizimiz yok, borçları ödeyemiyoruz” dedi.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, "Merkez Bankası'nın kasasını 128 milyar doları eriten yakan hükümettir. Dolayısıyla Türkiye'nin hemen döviz bulması lazım, dış borçlarını ödemesi için döviz bulmak için çok kararlı bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun temiz yatırım olarak tarif ettiği ve garantisini aldığı yatırım çevrelerinden ve ilk etapta 300 milyar euroluk bir çalışma Kemal Bey tarafından ilan edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi işte bu kadar hayatidir. Yarın BOTAŞ'a, Tüpraş'a çökmeye kalkacaklar niye çünkü dövizimiz yok, borçları ödeyemiyoruz" dedi.

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Eren Erdem şunları söyledi:

"Ruslar sıcak sulara Akdeniz'e inmek için Osmanlının her zaman başına bela açardı. O Kafkas dediğimiz cephe, tarihimizde kritik bir dönem arz eder, Rusya Türkiye'nin enerji ihtiyacını kullanarak bir ücret almaksızın bir süre bize gaz verdi ve bizi kendine borçlandırdı. Şimdi büyük devlet ne yapar al kardeşim paran der, Merkez Bankası'nın kasasında para yok, seçimden sonra bu nasıl ödenecek, tefeci bezirgan misali bizim BOTAŞ'ımıza çökmeye kalkacaklar. Bu bir çökme operasyonudur, bunun müsebbipleri Merkez Bankası'nın kasasını 128 milyar doları eriten, yakan hükümettir. Dolayısıyla Türkiye'nin hemen döviz bulması lazım, dış borçlarını ödemesi için döviz bulmak için çok kararlı bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun temiz yatırım olarak tarif ettiği ve garantisini aldığı yatırım çevrelerinden ve ilk etapta 300 milyar euroluk bir çalışma Kemal Bey tarafından ilan edildi. Şu anda kafaların karıştırılmasının sebebi, tam da bu projeksiyonun konuşulmasını engellemektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi işte bu kadar hayatidir. Yarın BOTAŞ'a, Tüpraş'a çökmeye kalkacaklar niye çünkü dövizimiz yok, borçları ödeyemiyoruz. Bu ülkenin döviz bulma imkanı bitmiştir. Swaplarla beraber Türkiye'nin eksi 60 milyar dolar kasası eksidedir, 4 milyar dolar nakit kalmıştır. Türkiye'nin ödemesi gereken kısa vadede 100 milyar dolara yakın acil ödemesi vardır. Bu işi şakası yoktur, devlet kurumlarına çökerler."