CHP Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan Asu Kaya'ya Destek Mesajı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca yapılan açıklamayla MYK kararıyla görevden alınan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'ya destek mesajı verildi.

CHP Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Gülay Altıgöz yaptığı açıklamada, örgütün seçilmiş iradesine yönelik her türlü müdahaleyi reddettiklerini söyledi

Aysu Kaya'nın yanında olduklarını dile getiren Altıgöz, "Son alınan MYK kararlarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Örgütümüzün tabanından yükselen seçilmiş iradeye yönelik bu antidemokratik müdahaleyi asla meşru görmüyoruz. Kadınların gece gündüz demeden, sokak sokak ördüğü emeği, örgütümüzün özgür iradesini ve bugüne kadar büyük bedeller ödenerek elde edilen demokratik kazanımlarımızı sonuna kadar savunacağız. Bizim için sürecin ve örgütün tek bir lideri vardır. Genel Başkanımız sayın Asu Kaya'nın sonuna kadar yanındayız. Bizim Kadın Kolları Genel Başkanımız Asu Kaya'dır. Siyasi mühendisliklerle, masa başı kararlarla kadın örgütlerinin iradesini şekillendirmeye çalışanlara karşı omuz omuza, dirençle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA