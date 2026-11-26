Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) CHP Ortahisar İlçe Başkanı Necmi Aksu, "Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman kurultaydan kaçmamıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Ortahisar İlçe Başkanı olarak mahallelerimizle, ilçemizde, ilimizde her an kurultaya hazırız" dedi.

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Necmi Aksu, düzenlediği basın toplantısında CHP'nin kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP üzerinde "kurultay algısı" oluşturulmaya çalışıldığını savunan Aksu, partinin her zaman kurultaya hazır olduğunu belirterek, devam eden yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi. Aksu şöyle dedi:

"Bugün sabah erken kalktım ve bazı haberlere baktım. Haberlerde bir algı yaratılmış Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde. Bu algı ne? Kurultay algısı. Bakın arkadaşlar, bunu yapan da bizim cumhuriyetçi arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir cümleyi size aktarmak istiyorum; 'Benim iki tane önemli eserim var. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi.' Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en eski en eski siyasi partisi. Bakın siyasi tarihleri araştırın. Türkiye'de en fazla kurultay yapan parti 37 kurultayla 38'i biz saymıyoruz. 37 kurultayla Cumhuriyet Halk Partisi'dir arkadaşlar.

Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman kurultaydan kaçmamıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Ortahisar İlçe Başkanı olarak mahallelerimle, ilçemizde, ilimizde her an kurultaya hazırız. Bu böyle biline. Kimse kurultay üzerinde demokrasi algısı oluşturmasın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir karar var. Bu karar mahkeme kararı henüz açıklanmadı. Şu anda yapılacak herhangi bir kurultay herhangi bir işlem usulsüz olacak. Geçersiz olacaktır. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi bu kararı bekliyoruz. Açıklama yapıldı Mayıs'ın 2'sine kadar ikisine kadar kurultaylar bitecek demektir. Az önce söylediğim gibi 38'inci kurultay delegelerinin bakın kurultay delegelerinin iradesinin parayla ve menfaat yoluyla alındığı ispatlanmış ve mahkeme yoluyla 38'inci kurultay yok sayılmıştır."

Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak atandığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkan Aksu, şöyle konuştu:

"Herkesin ağzında bir kelime var, butlan. Dışarı çıkalım, soralım, butlan ne anlama geliyor? Arkadaşlar butlan hırsızlık demek değil. Butlan saygısızlık demek değil. Yolsuzluk demek değil. Ahlaksızlık demek değil. Butlanın kelime anlamı yok sayma. Bakın yok sayma. Ama herkesin dilinde butlancılar, butlancılar. Evet, ben butlancıyım o zaman. Yok saydı. Yok sayma. Arkadaşlar 38'inci kurultay yok sayıldı. 37'inci kurultayda kim vardı? 2023 seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibe 38'inci kurultay yok sayıldığı için mahkeme görevi o ekibe verdi. Şimdi bir algıda Kemal Kılıçdaroğlu kayyum geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne atandı. Hayır arkadaşlar mahkeme kararıyla ona o görev geri verildi."

Kaynak: ANKA