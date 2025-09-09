Haberler

CHP'nin 102. Yıldönümünde Çelenk Krizi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet anıtına bırakılan çelenk, Gürsel Tekin'in ayrılmasının ardından kaldırıldı ve üzerindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı yazısı söküldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 102. yıldönümü kapsamında sabah saatlerinde Gürsel Tekin ve beraberindekiler tarafından Taksim'deki Cumhuriyet anıtına bırakılan çelenk kaldırıldı. Çelengin üzerinden CHP İstanbul İl Başkanlığı yazısı söküldü ve anıtın arka tarafına kaldırıldığı görüldü.

CHP'nin kuruluşunun 102. yıldönümü kapsamında sabah saatlerinde Gürsel Tekin ve beraberindekiler tarafından Taksim'deki Cumhuriyet anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra Gürsel Tekin basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak buradan ayrıldı. Gürsel Tekin'in buradan ayrılmasının ardından Taksim anıtına bırakılan çelenk kaldırıldı. Çelengin üzerinden CHP İstanbul İl Başkanlığı yazısının söküldüğü ve anıtın arka tarafına bırakıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
