CHP'nin 102. Yıldönümünde Çelenk Krizi

CHP'nin kuruluşunun 102. yıldönümü kapsamında sabah saatlerinde Gürsel Tekin ve beraberindekiler tarafından Taksim'deki Cumhuriyet anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra Gürsel Tekin basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak buradan ayrıldı. Gürsel Tekin'in buradan ayrılmasının ardından Taksim anıtına bırakılan çelenk kaldırıldı. Çelengin üzerinden CHP İstanbul İl Başkanlığı yazısının söküldüğü ve anıtın arka tarafına bırakıldığı görüldü. - İSTANBUL