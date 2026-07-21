CHP Muş İl Başkanlığı'na Atanan Demirel: "Birlikte Başaracağız, Birlikte Güçleneceğiz"

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Serhat YETÜT

(MUŞ) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla, Muş İl Başkanlığı görevine atanan Sertaç Demirel, düzenlediği basın toplantısında, "Siyasi görüşünüz ne olursa olsun memleketimiz için birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz ve birlikte daha güzel bir Muş inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 30 Haziran günü yapılan MYK toplantısında görevden Muş İl Başkanı Mehmet Şerif Sönmez'in yerine Sertaç Demirel, atanmıştı.

Demirel, partisi binasında düzenlediği basın toplantısında, "Bana duyulan güven için Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na ve genel başkan yardımcılarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Beni bu yolculuğumda hiçbir zaman yalnız bırakmayan Varto İlçe Örgütü'müze şükranlarımı sunuyorum. Benden önce görev yapmış birlikte çalışma fırsatı bulduğum il başkanımıza ve yönetimlerine emekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aile büyüklerime ve akrabalarıma teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu.

"ÇÜNKÜ GÜÇLÜ BİR MUŞ ORTAK EMEKLE MÜMKÜNDÜR"

Bu görevi bir makam olarak değil, Muş'a ve ilçelerine hizmet sorumluluğu olarak gördüğünü ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

"Bizim siyaset anlayışımız ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayandır. Kimsenin kimliğine, inancına ya da düşüncesine göre değil, insan olduğuna bakacağız. Çünkü Muş hepimizin ortak evidir. Bizler herkese açık, halkın içinde olan, ulaşılabilir bir il başkanlığı anlayışını hayata geçireceğiz. Eleştiriye kulak veren, önerileri dikkate alan, çözüm üreten bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz. Buradan tüm hemşehrilerimize sesleniyorum. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun memleketimiz için birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Çünkü güçlü bir Muş ortak emekle mümkündür. Bu anlamlı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz ve birlikte daha güzel bir Muş inşa edeceğiz. Bu yolda kapımızda, gönlümüzde tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açık olacaktır."

Kaynak: ANKA