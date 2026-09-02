CHP Muğla'da 4 ilçede kadınlar ilçe başkanı oldu
CHP Muğla teşkilatında yapılan yeni görevlendirmelerle Bodrum, Marmaris, Köyceğiz ve Ula ilçe başkanlıklarına kadın isimler getirildi. Ayşe Nurhan Fıratlı, Meltem Bulut, Gülay Uysal ve Cannur Özdemir'in atanması, kadınların parti yönetimindeki temsilini artırması açısından dikkat çekti.
(MUĞLA) - CHP Muğla teşkilatında yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında 4 ilçede kadınlar ilçe başkanlığı görevine getirildi.
CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Bodrum, Marmaris, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde yeni görevlendirmeler yapıldı.
Bodrum İlçe Başkanlığına Ayşe Nurhan Fıratlı, Marmaris İlçe Başkanlığına Meltem Bulut, Köyceğiz İlçe Başkanlığına Gülay Uysal, Ula İlçe Başkanlığına ise Cannur Özdemir getirildi.
CHP'nin Muğla teşkilatında 4 ilçede kadınların ilçe başkanlığı görevini üstlenmesi, kadınların parti yönetimindeki temsili açısından dikkati çekti.