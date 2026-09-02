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Manifest’e sahip çıktı! Rapçi Tepki’den çok konuşulacak karar

Manifest’e sahip çıktı! Rapçi Tepki’den çok konuşulacak karar
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Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından grubun geleceği merak edilirken rapçi Tepki’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Gerçek adı Kerem Gülsoy olan Tepki, Manifest’in haklarını satın aldığını duyurdu.

Manifest grubunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken rap dünyasından dikkat çeken bir gelişme geldi. Rapçi Tepki, katıldığı bir yayında grubun haklarını satın aldığını açıkladı.

Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından Manifest’in konserleri, yeni projeleri ve yönetim süreci merak konusu olmuştu. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grubun yoluna nasıl devam edeceği konuşulurken, Tepki’nin açıklaması gündeme oturdu.

“MANİFEST’İN HAKLARINI ALDIM”

Gerçek adı Kerem Gülsoy olan Tepki, Manifest projesinin haklarını satın aldığını belirtti. Ünlü rapçi, bu kararı Akış’a destek olmak amacıyla aldığını söyleyerek, “Tolga'yı sevdiğim için Manifest'in haklarını aldım. Kimse almasın diye. Tolga aramıza geri döner dönmez teslim edeceğim” ifadelerini kullandı.

Tepki, Manifest’in mevcut başarısından memnun olduğunu ve projenin devam etmesini istediğini de dile getirdi. Ünlü rapçi, “Ben Manifest'in ilerleyişinden mutluyum. O yüzden aldım ben de pause'da” dedi.

TOLGA AKIŞ TUTUKLANMIŞTI

Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akış, savcılık ifadesinin sonrasında “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama ve yayınlamaya aracılık etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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