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CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Ağabeyi İbrahim Halil Tanal Vefat Etti

CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Ağabeyi İbrahim Halil Tanal Vefat Etti
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Ankara'da tedavi gören İbrahim Halil Tanal, hayatını kaybetti. Cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Milletvekilli Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal (75), bir süredir Ankara'da bulunan bir hastanede tedavi görüyordu. Dün aniden fenalaşan İbrahim Halil Tanal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa'ya getirilen cenaze, ikindi namazını müteakip Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Cenazeye CHP Şanlıurfa il yönetimi ile Milletvekili Tanal'ın yakınları katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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