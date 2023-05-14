CHP Malatya Milletvekili Kiraz'ın Oğlu: " İlk Oyumu Kullanmanın ve Onu Babama Vermenin Heyecanı İçindeyim"

CHP Malatya Milletvekili Adayı Enver Kiraz, ilk defa oy kullanan oğlu Ata ve eşi Fadime Kiraz ile birlikte oyunu kullandı. Ata Kiraz, ilk oyunu babasına vermenin heyecanını yaşadığını söyledi.

CHP Malatya Milletvekili Adayı Enver Kiraz, ilk defa oy kullanan oğlu Ata ve eşi Fadime Kiraz ile birlikte oyunu kullandı. Ata Kiraz, ilk oyunu babasına vermenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Cahide Nebioğlu Ortaokulu'nda sandık başına giden CHP Malatya Milletvekili Adayı Enver Kiraz, oğlu Ata ve eşi Fadime Kiraz ile oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Ata Kiraz, "İlk oyumu kullanmanın ve onu da babama vermenin heyecanı içindeyim. Geleceğimiz için güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

"MALATYA'NIN HAKKINI MECLİS'TE SAVUNACAĞIZ"

Enver Kiraz ise şunları söyledi:

"Oğlum Ata ilk oyunu kullanıyor, o daha heyecanlı. Ben de oy kullandım ama ilk defa kendime oy kullandığım için heyecanlıyım. İlk defa vatandaşın oy kullanacağı bir makama aday oldum. Uzun süre parti içerisinde görev yaptık ama bu göreve ilk defa aday oluyoruz. İnşallah Malatyalıların tercihiyle Meclis'e giderek Malatya'nın hakkını savunacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."