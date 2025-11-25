Haberler

CHP Malatya Kadın Kolları'ndan Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

CHP Malatya İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Nezahat Aydın, kadınların yüzyıllardır süren mücadelesine vurgu yaparak, Türkiye'nin kadınlara yönelik şiddette OECD ülkeleri arasında ilk sırada olduğunu belirtti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında parti il binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Avukat Yeliz Güzel ve Psikolog Ahmet Dündar'ın katılımıyla bir panel düzenlendi.

CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, açıklamasında kadınların yüzyıllardır süren mücadelesine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece bir günü değil, bir dünyada kadınların yüzyıllardır süren isyanını konuşuyoruz. Yirmi beş Kasım, Mirabel Kardeşlerden bugüne uzanan kadın mücadelesinin adıdır. ve biz biliyoruz ki bu ülkenin karanlığına rağmen kadınların dayanışması hala en büyük güçtür, en büyük cesarettir."

"Kadınlar öldürülmüyor yalnızca; yok sayılıyor, susturuluyor"

Aydın, OECD verilerine göre, Türkiye'nin, kadınlara yönelik şiddette yüzde 38 ile OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını hatırlatarak: "Ülkemizde kadınlar sadece öldürülmüyor; yok sayılıyor, susturuluyor, yalnız bırakılıyor. Tecavüzler örtbas ediliyor, cinayetlere intihar süsü veriliyor, failler korunuyor" dedi.

"Kadınları öldüren bahaneler değil, erkek egemen zihniyettir"

Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin "ekonomik kriz", "kıskançlık" ya da "psikolojik sorun" gibi gerekçelerle açıklanamayacağını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"'Ekonomik krizmiş, kıskançlıkmış, psikolojik sorunmuş…' Aynı sözleri her dosyada duyuyoruz. Peki bu cinnet geçirdiği söylenen erkekler neden komutanlarını, patronlarını, babalarını öldürmüyorlar da kadınlara yöneliyorlar? Çünkü kadını kendilerine güçsüz zannediyorlar. İşte vahşetin kaynağı tam olarak budur."

Panel düzenlendi

Basın açıklamasının ardından Avukat Yeliz Güzel ve Psikolog Ahmet Dündar'ın katılımıyla, kadına yönelik şiddetin hukuki ve psikolojik boyutlarının ele alındığı bir panel düzenlendi, panelde, kadınların maruz kaldığı sistematik şiddet, adli süreçlerde yaşanan sorunlar ve mücadele yöntemleri değerlendirildi.

