CHP'li Taşova Belediyesi'nin Yaptırdığı Mescide Çirkin Saldırı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi içindeki mescit saldırıya uğradı; duvarı tekme ya da cisimle kırıldı. Taşova Belediyesi, yapılan saldırıyı kınadı ve hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi içerisinde yer alan mescit, saldırıya uğradı. Mescidin iç kısmında yer alan duvarın tekmelenerek ya da başka bir cisimle vurularak kırıldığı görüldü.

Amasya'da bir mescide, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi içerisinde yer alan mescit, kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Mescidin iç kısmında yer alan duvarın tekme ya da başka bir cisimle kırıldığı görüldü. Konuyla alakalı olarak, Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

"Maneviyatımıza ve kamu malına yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz"

Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz aylarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçemizde, eksikliğini hissettiğimiz mescidi tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına kazandırmıştık. Ancak büyük bir üzüntüyle belirtmek isteriz ki, kimliği belirsiz kişilerce mescidimizin duvarı tahrip edilerek zarar verilmiştir. Bu çirkin saldırı, yalnızca kamusal bir hizmete değil; aynı zamanda toplumumuzun manevi değerlerine yapılmış açık bir saygısızlıktır. Maneviyatımıza, ortak kullanım alanlarımıza ve birlikte emek vererek ortaya çıkardığımız hizmetlere yönelik bu tür vandallıkların hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. Hukuki süreç başlatılmış olup, faillerin tespiti için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Taşova Belediyesi olarak; hizmetlerimizin yanında, manevi değerlerimizin de sonuna kadar sahip çıkacağımızı, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tüm tedbirleri alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA / Yerel
title