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CHP Balıkesir İl Başkanı Köybaşı: "Chp'yi Sarayın Hesapları Değil, Kurultay Delegelerinin İradesi Yönetir"

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CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve Havran İlçe Başkanı Bedri Şahin, 26 il başkanının görevden alınmasına tepki göstererek, 'CHP'yi sarayın hesapları değil, kurultay delegelerinin iradesi yönetir' dedi.

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve CHP Havran İlçe Başkanı Bedri Şahin, 26 il başkanının görevden alınmasına tepki gösterdi. Köybaşı, "CHP'yi sarayın hesapları değil, kurultay delegelerinin iradesi yönetir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 26 il başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve CHP Havran İlçe Başkanı Bedri Şahin, görevden alınmalara tepki gösterdi.

Köybaşı, atanmış yapıların seçilmişlerin meşruiyetini ortadan kaldıramayacağını vurgulayarak, sandıkta kazanılamayan süreçlerin mahkeme kararları ve geçici makamlar üzerinden şekillendirilmeye çalışıldığını belirtti.

Köybaşı, "CHP'yi sarayın hesapları değil, kurultay delegelerinin iradesi yönetir. Tabelaları değiştirebilirsiniz, makam odalarını işgal edebilirsiniz ama örgütün vicdanını, iradesini ve mücadele azmini asla teslim alamazsınız" ifadelerini kullandı.

"ATANMIŞ BAŞKANLAR BİZİM BAŞKANLARIMIZ DEĞİL"

CHP Havran İlçe Başkanı Şahin de atanan il başkanlarını "başkan" olarak kabul etmediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun kadro yetersizliği ve geçmiş yıllardaki başarısızlığı da göz önünde bulundurulacak olursa, sözde atanan il başkanları adeta partinin yerinde saymasını bırakın, geriye gitmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadır. Buna en güzel örneklerden biri Bursa'da yaşanmaktadır. İl başkanlığı seçiminde ikinci sıraya bile gelemeyen bir kişi, bugün il başkanlığı koltuğuna oturmuş ve Bursa gibi büyük bir ilin yönetimini sağlamaya çalışmaktadır. Bunlar da biliyorlar ki ne Balıkesir'de ne de başka bir ilde butlan heyetiyle göreve gelenler başarılı olabilecek ne de bu partiyi yönetebileceklerdir. Sonuç olarak CHP'nin seçimle iş başına gelmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve seçimle göreve gelmiş il başkanlarımız bu partinin gerçek genel başkanı ve gerçek il başkanlarıdır. Butlanla iş başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve onun atadığı il başkanları ise bizim genel başkanımız ve il başkanlarımız değildir."

Kaynak: ANKA
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