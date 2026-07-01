Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha
Almanya'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bilet ve ağırlama hizmetlerinde usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle DFB genel merkezi dahil ülke genelinde aramalar yapıldı. Soruşturma kapsamında bir belediye çalışanının usulsüz menfaat sağladığı iddia ediliyor.
- EURO 2024 bilet ve ağırlama hizmetlerinde usulsüzlük şüphesiyle Almanya Futbol Federasyonu genel merkezi dahil ülke genelinde arama yapıldı.
- Gelsenkirchen'de bir belediye çalışanının organizasyon komitesi yetkililerinden yaklaşık 2 bin 400 avro değerinde onaylanmamış ayrıcalıklar elde ettiği iddia ediliyor.
- Organizasyon komitesi yetkililerinin ev sahibi şehirlere mevzuata aykırı şekilde biletler için özel ön alım hakları teklif ettiği saptandı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bilet ve ağırlama hizmetlerinde usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle Almanya Futbol Federasyonu (DFB) genel merkezi dahil ülke genelinde arama yapıldı.
ALMANYA'DA BİLET USÜLSÜZLÜĞÜ SORUŞTURMASI
Bochum Savcılığı ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Kriminal Dairesi (LKA NRW) tarafından yapılan ortak açıklamada, EURO 2024'teki bilet ve ağırlama hizmetlerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında ülke çapında çok sayıda adreste arama gerçekleştirildiği bildirildi.
Kolluk kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, DFB'nin Frankfurt'taki genel merkezine düzenlenen baskına 100'den fazla polis katıldı. Operasyona ilişkin DFB ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın merkezinde, turnuvanın ev sahibi şehirlerinden Gelsenkirchen'de görev yapmış bir belediye çalışanının, organizasyon komitesi yetkililerinden usulsüz menfaat sağladığı iddiası yer alıyor. Şüphelinin, uluslararası bir futbol müsabakasına katılım, seyahat ve lüks otel konaklamalarını içeren yaklaşık 2 bin 400 avro değerinde "onaylanmamış ayrıcalıklar" elde ettiği ileri sürülüyor.
İDDİALAR VAHİM
Alman basınındaki haberlere göre, yürütülen tahkikatta, organizasyon komitesi yetkililerinin ev sahibi şehirlere mevzuata aykırı şekilde biletler için "özel ön alım hakları" teklif ettiği, bazı şehir yönetimlerinin de bu hakları kullanarak biletleri farklı amaçlarla tahsis ettiği saptandı.
Söz konusu bilet yolsuzluğu operasyonunun, Alman futbolunun çalkantılı bir dönemden geçtiği sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.
Almanya Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Paraguay'a elenerek turnuvaya erken veda etmesi ülkede büyük tartışma yaratırken, Başbakan Friedrich Merz'in yenilgiye rağmen sosyal medyada takımı öven paylaşımı kamuoyunda tepki toplamıştı.