CHP'li Cevdet Akay, Yazıköy'deki Su Sorununa Dikkat Çekti

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve beraberindeki CHP heyeti, Safranbolu Yazıköy'de 15 gündür su sorunu yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Köylülerin 15 gündür perişan vaziyette olduğunu ifade eden Milletvekili Akay, " Neredeyse 10 gündür burada yıkanamayan hemşehrilerimiz var, evine su götüremeyen hemşerimiz var. Burası Safranbolu'nun ikinci büyük köyü. Hatta yazın 3 bin, hafta sonları 4-5 bin nüfusa kadar erişen nüfusa sahip ve herkesin de gelip yerleşmek istediği bir köy. Burada işletmeler var, faaliyet gösteren turizm yerleri var, bir taraftan tarihi evler var. Ama maalesef burada su sıkıntısı had safhada. Beş yüz tonluk bir su deposu var fakat depoda su yok. Hemşerilerimiz perişan vaziyette. 10 gündür burada yıkanamayan hemşehrilerimiz var, evine su götüremeyen hemşerimiz var. Tankerlerle su geliyor. Beş kiloluk bidonlarla, bir litrelik sularla evlerine su götürmeye çalışıyor" dedi.

İl Genel Meclisi ve Özel İdare ile bürokratlara çağrıda bulunan Milletvekili Cevdet Akay, "Burada halkımız haykırıyor: Artık ağzı boğazında dayanılmaz haldeler. Buranın su sorununu bir an önce çözün. Muhtarımız burada projeler hazırlamış, sunmuş. Bürokrat siyasetçiye, siyasetçi bürokrata havale ediyor. Ortada kalıyor, sahiplenen yok. Buradan tekrar ikaz ediyoruz. Bu su sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Başka ilçelere karınca kararınca yatırımlar yapılıyor ama Yazıköy'e üvey evlat muamelesi yapılıyor. Bir an önce buradaki üvey evlat muamelesini ortadan kaldırın. Yazıköy'ü cezalandırıyor musunuz? Anlayamadım. Yazıköy'e niçin yatırım yapmıyorsunuz? Yazıköy'ü niçin yalnız bırakıyorsunuz? Buradan tekrar ikaz ediyorum, burada kargaşa olmaması için. İnsanlar su kuyruğunda birbiriyle kavga edecek boyuta gelmişler. Buradaki sosyal patlamadan sorumlu siz olursunuz. İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi yetkilileri bir an önce gelin, buradaki su sorununu çözün, projeleri de onaylayıp kalıcı su problemini giderecek şekliyle ne yapılması gerekiyorsa muhtarıyla, halkıyla bir araya gelin ve bir an önce Yazıköy'e suyu verin. Yollarını da yaşanabilir ve ulaşılabilir şekilde sağlansın" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK