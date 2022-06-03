CHP'li Bülbül, Karabük'te: "Saray Yargısının Adamı' Diyorduk, Dediğimiz Halkı Çıktı. Bu Hakimlerden Hesap Soracağız" - Haberler

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karabük'te; hakim Akın Gürlek'in Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanmasına "Biz 'saray yargısının adamı' diyorduk, dediğimiz haklı çıktı. Bakan Yardımcılığı yürütme demektir. Dün neydi, yargı. İşte bunların hukuk sistemi bu. Ne yapsalar boş. Bu hakimlerden hesap soracağız" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil; CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında bugün Karabük'teydi. Bülbül ve Yeşil, CHP Karabük İl Başkanlığı'nda düzenledikleri basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Bülbül, şunları söyledi:

"Çağlayan Adliyesi'nde bir gezici mahkeme vardı, bir heyet var geziyor, dolaşıyor. O heyetin başında da Akın Gürlek denilen hakim mi olduğu ne olduğu belli olmayan bir vatandaş var. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama Cumhurbaşkanı gibi dilimiz bir şeylere gitmiyor, onun gibi konuşamayız.

Bu vatandaş Sözcü davası, bu vatandaş Demirtaş davası, bu vatandaş Canan Kaftancıoğlu davası, bu vatandaş Enis Berberoğlu davası, bu vatandaş Türk Tabipleri Birliği davalarında karar veren hakim. Hak ihlali kararını, 'ben mahkeme kararına uymayacağım' diyen hakim. Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan hakim. Bu hakim dün, Sayın Cumhurbaşkanı imzası ile Bakan Yardımcısı oldu arkadaşlar. Biz bu adam hakkında saray yargısının adamı diyorduk dediğimiz haklı çıktı. Bir tarafta sen birçok kişinin özgürlüğünü ortadan kaldır, bir tarafta da şimdi çık bakan yardımcısı ol. Bakan Yardımcılığı yürütme demektir. Dün neydi, yargı. İşte bunların hukuk sistemi bu. Ne yapsalar boş. Bu hakimlerden hesap soracağız."

"DEMOKRASİ OLMADAN HUZUR İÇİNDE YAŞAMA İMKANI YOK"

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada üç çeşit yönetim sistemi var. Başkanlık, yarı başkanlık, parlamento. Ama bizim yönetim şekli Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi. Türk tipi başkanlık sistemi, diyor. O sistemin hangi ülkede nerede uygulandığını bilen yok, gören de yok, uygulayan da yok. Ama sonunda diyoruz ki tek adam rejimi. Bu mesele Tayyip Bey'in, Kemal Bey'in, Devlet Bey'in meselesi değil. Bu hangi insan gelirse gelsin o ülkede tek adam rejimini yönetme meselesidir. Demokrasisi olmayan, hukuku olmayan, adaleti olmayan, barışı olmayan bir ülkede insanlar huzur içinde samimiyetle, dostlukla yaşama imkanı olabilir mi olması mümkün değil."

ANKA / Yerel