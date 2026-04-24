CHP'li Akay: "Yenice'deki Eski Hastane Alanının Özelleştirme Listesine Alınmasından Derhal Vazgeçilmedir"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay Karabük'ün Yenice ilçesinde eski hastane arazisinin özelleştirme listesine alınmasına tepki gösterdi. Akay yaptığı açıklamada, "Karabük eski Yenice Devlet Hastanesi'nin arazisi de özelleştirme kapsamına alındı. Yenice ilçemizin ihtiyaçları ortadayken, bu ihtiyaçlara çözüm üretmek yerine kamuya ait bir alanın satışa çıkarılması kabul edilemez." dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay Karabük'ün Yenice ilçesinde eski hastane arazisinin özelleştirme listesine alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yenice ilçesinde yıllarca vatandaşlara hizmet vermiş olan eski hastane alanının özelleştirme listesine alınmasının kabul edilemez bir karar olduğunu belirten CHP'li Akay, bu yaklaşımın, yalnızca bir taşınmazın satışa çıkarılması değil aynı zamanda kamuya ait değerlerin, plansız ve günübirlik anlayışlarla elden çıkarılmasının açık bir örneği olduğunu ifade etti.

Akay yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu alan, geçmişte Yenice halkının sağlık hizmetine erişiminde önemli bir rol üstlenmiştir. Bugün ise bu değeri, kamu yararı doğrultusunda yeniden değerlendirmek yerine satışa konu etmek; sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Kamuya ait bir taşınmazın kaderi, yalnızca gelir elde etme hedefiyle belirlenemez. Bu tür yerler, yerel kalkınmanın ve toplumsal faydanın merkezleri haline getirilebilirken, satış yoluyla elden çıkarılması; uzun vadede telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açacaktır. Kamu malı, birilerinin tasarruf edeceği sıradan bir mülk değildir. Bu alan, Yenice'de yaşayan her bir vatandaşın ortak hakkıdır. Bu hakkın, hangi gerekçeyle ve kimlerin lehine satışa çıkarıldığı ise kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde anlatılmak zorundadır."

Bu noktada iktidara açıkça soruyorum: Yenice'deki eski hastane alanı neden kamu hizmeti için yeniden planlanmamaktadır? Bu satıştan beklenen kamu yararı nedir? Elde edilecek gelir, Yenice'ye nasıl geri dönecektir? Bu karar alınırken yerel halkın görüşü neden dikkate alınmamıştır? Eski hastane alanının özelleştirme listesine alınmasından derhal vazgeçilmedir. Bu alan, Yenice halkının ihtiyaçları doğrultusunda, kamu yararını esas alan bir anlayışla yeniden değerlendirilmelidir. Bizler, kamu kaynaklarının talan edilmesine de, Yenice'nin değerlerinin yok sayılmasına da izin vermeyeceğiz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak, Yenice halkının hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA