CHP Karabük İl Başkanı Yaşar'dan Boşaltılan Eskipazar Devlet Hastanesi ile İlgili Açıklama: "Güçlendirme mi Yapılacak?

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, Eskipazar Devlet Hastanesi’nin etrafında çökmeler tespit edilmesi ve istinat duvarının da kırılmasının ardından boşaltıldığını hatırlattı ve “Ön çalışma yapılmadan, zemin etüdü yapılmadan yapılmış bir hastane… Yarın bir gün bu toprak kaymadı, bu hastane faaliyete geçti, ya bir deprem olsaydı, ne olacaktı? Yetkililer bu konuda bir açıklama getirmiyor. Güçlendirme mi yapılacak? Yıkılacak, tekrar mı yapılacak? Ne olacağı belli değil” dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, Eskipazar Devlet Hastanesi'nin etrafında çökmeler tespit edilmesi ve istinat duvarının da kırılmasının ardından boşaltıldığını hatırlattı ve "Ön çalışma yapılmadan, zemin etüdü yapılmadan yapılmış bir hastane… Yarın bir gün bu toprak kaymadı, bu hastane faaliyete geçti, ya bir deprem olsaydı, ne olacaktı? Yetkililer bu konuda bir açıklama getirmiyor. Güçlendirme mi yapılacak? Yıkılacak, tekrar mı yapılacak? Ne olacağı belli değil" dedi.

Karabük'teki, 25 yataklı Eskipazar Devlet Hastanesi, Kasım 2017'de yapılmıştı. Hastanenin çevresinde, hizmete girmesinden kısa bir süre sonra çökmeler meydana gelmişti. Hastanenin istinat duvarının da kırılmasının ardından hastane tedbir amacıyla boşaltılmıştı. CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, hastane ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2017 yılında 12 milyona yapılmış bir hastanemiz. Yaklaşık, bugünkü para ile 100 milyon civarında, üç aşağı-beş yukarı bu fiyatlarda… Ön çalışma yapılmadan, zemin etüdü yapılmadan yapılmış bir hastane. Hepsinden önemlisi buranın bir deprem bölgesi olduğu, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan ve Eskipazar'dan da geçtiği bilinen bir zemine, bir yere; böyle bir hastane yapılıyor ve zemin etüdü yapılmadan yapılıyor. Yarın bir gün bu toprak kaymadı, bu hastane faaliyete geçti, ya bir deprem olsaydı, ne olacaktı?

Ne olacağı belli değil. Hala belli değil ne olacağı. Yetkililer bu konuda bir açıklama getirmiyor. Güçlendirme mi yapılacak? Yıkılacak, tekrar mı yapılacak? Ne olacağı belli değil.

Biz bunu defalarca dile getirdik, milletvekillerimizle geldik, oralarda çekimler yaptık, yetkililerle de görüşüyoruz ama kimsenin bir şey söylediği yok! Orası hala bu şekilde bekliyor ve çürümeye terk edilmiş bir vaziyette, hastanemiz bekliyor."