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CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 103. yılında anıta çelenk koydu

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CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 103. yılında anıta çelenk koydu Haber Videosunu İzle
CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 103. yılında anıta çelenk koydu
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CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. İl Başkanı Esat Şengül, Cumhuriyet'in 103. yılında yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı üyeleri, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı. Tören kapsamında CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Şengül, daha sonra yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 103. yılı dolayısıyla tüm yurttaşlarımızın ve ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Cumhuriyet'i ve CHP'yi Atatürk'ün bıraktığı iki önemli emanet olarak nitelendiren Şengül, "Biz, Atatürk'ün bize emanet ettiği iki kutsal değeri sonuna kadar korumaya ve savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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