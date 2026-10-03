CHP Kadirli İlçe Başkanı Dalkılıç, atandıktan iki ay sonra görevinden istifa etti

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - CHP Kadirli İlçe Başkanı Ayşe Ünsalan Dalkılıç, göreve atanmasından iki ay sonra yaşanan bazı sorunları gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde CHP ilçe başkanı Ayşe Ünsalan Dalkılıç ilçe başkanlığından istifa ettiğini bildirdi. Ayşe Ünsal Dalkılıç yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"İki ay önce, zor bir dönemde görevi almak istedim. Genel merkezimizin ve Osmaniye İl Teşkilatımızın takdiriyle görevime başladım. Görevimi dürüstçe, partimi yücelterek yaptım. CHP yüce bir parti. Atatürk'ün eteklerinin dibinde, olmaktan gurur duyduğum bir yerde başarılı bir şekilde görevimi yaptım. Grup içi başkanlık yarışı başladı. Görevimi tamamladığımı orada anladım. Yapacağım şey Ankara'ya gitmek, çünkü hiyerarşi olarak bir bağım kalmadı. Görevi bırakıyorum, istifa ettim. Kılıçdaroğlu'na ve eşine sarılmak istiyorum çünkü dürüst insanları çok seviyorum. Dürüstlük olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Zaten kenarda ve kıyıda kalmış CHP'liler var. Yönetimlerde farklı kişiler var, onlar da kötü değil ama insanlar yukarıya tırmanıyorsa bunun bir nedeni vardır. Ama yukarı tırmanmayıp 'Paspas bile yaparım partimde' diyorsa gönülden seviyordur. Bunları çok iyi fark ettim. Başkanlık yarışında artık kendileri nasıl isterlerse öyle yapsınlar. Yönetim kurulu ve il meclis üyeleri yarışabilirler. Ben yarışırken sadece çalışmayı kullanırım. İstifa etmemin sebebi, başkanlık yarışının aşırı sorun haline gelmesi. Ben çalışmada yarışırım, bilmediğim noktalarda yarışmaya başladık. Beni çalıştırmamaya başladılar. Ben çalışmazsam dayanamam. Ama Ankara'ya gideceğim için çok seviniyorum. Uzun süredir ucunda Kemal Kılıçdaroğlu Başkanımızın olduğu yoldaydım. Şu an ona kavuşacağım için çok mutluyum."

Kaynak: ANKA