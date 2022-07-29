CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Bal'dan AKP'li Zeybek'e: "Boş Ver Kocaeli'yi, Biraz Reklam Yap Tabii" - Haberler

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CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Bal'dan AKP'li Zeybek'e: "Boş Ver Kocaeli'yi, Biraz Reklam Yap Tabii"

CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Bal'dan AKP'li Zeybek'e: 'Boş Ver Kocaeli'yi, Biraz Reklam Yap Tabii'

İzmit Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Devrim Bal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’e, “Sen boş ver Kocaeli’yi, biraz reklam yap tabii. Senin de hakkın” dedi.

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İzmit Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Devrim Bal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'e, "Sen boş ver Kocaeli'yi, biraz reklam yap tabii. Senin de hakkın" dedi.

Devrim Bal, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, hizmet araçlarının satın alınması talebinin AKP'li ve MHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla iki kez reddedilmesi üzerine; durumu afiş ve billboardlarla halka şikayet etmesini eleştiren Zeybek'e yanıt verdi.

Bal'ın mesajı, şöyle:

"Biz de seni çok iyi anladık Sayın Zeybek. Sen boş ver Kocaeli'yi, biraz reklam yap tabii. Senin de hakkın! Sıradaki kim? Diğerlerini de tanımak lazım."

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Kocaeli Yerel Haberler

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