CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, üç partinin İzmir il başkanını ziyaret etti

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Kutlu Parti İzmir İl Başkanlarını ziyaret etti.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi partilerle görüşmeler kapsamında Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz ve Kutlu Parti İzmir İl Başkanı Osman Serkan Çağlasa'yı ziyaret etti. Gümrükçü, görüşmelerde İzmir ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÜLKENİN HUZURU VE GELECEĞİ İÇİN OMUZ OMUZA VERMELİYİZ"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde uzlaşıyı, huzuru ve birliği tesis edecek yegane irade Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyetimizin kuruluşunda üstlendiğimiz bu tarihi misyon; bugün partimizin benimsediği kapsayıcı, uzlaşıcı ve barışçıl tutum sayesinde toplumumuzun en büyük güvencesidir. Bizler, kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı; ayrışmayı değil birliği, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunan herkesle kentimiz ve ülkemiz için ortak bir geleceği inşa etmeye hazırız. Bugün İzmir'imizde siyasi partilerimiz arasında ördüğümüz bu diyalog köprüsü, aslında Türkiye'nin özlediği tablonun somut bir göstergesidir. En başta bu ziyaretlerde bizleri ağırlayan, son derece önem verdiğim kıymetli görüşlerini paylaşan Sayın İl Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Siyasi rekabet bir düşmanlık değil, kentimize ve insanımıza daha iyi hizmet etme yarışıdır. Kısır çekişmeleri bir kenara bırakarak; ortak akıl, nezaket ve karşılıklı anlayış içerisinde İzmir'imizin ve ülkemizin çözüm bekleyen tüm sorunlarını geride bırakabiliriz. Bizler ayrıştıran değil, birleştiren; ötekileştiren değil, kucaklaşan bir siyaset anlayışıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA