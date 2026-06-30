CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Torbalı'da Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu'nu Ziyaret Etti

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Torbalı'da Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle bir araya geldi. Gümrükçü, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğinin İzmir'in önemli zenginliklerinden biri olduğunu belirterek sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmanın önemine vurgu yaptı.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Torbalı'da Ağrılılar, Ağrılılar, Vanlılar, Karslılar, Muşlular, Diyarbakırlılar, Mardinliler, Bitlisliler ve Erzurumlular Derneklerini tek bir çatı altında toplayan Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Federasyon bileşenlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Gümrükçü, Anadolu kültürüne dikkati çekerek "Anadolu'nun kadim kültürü, hoşgörüsü, dayanışması ve köklü gelenekleri İzmir'imizin en büyük zenginliğidir. Doğu'dan ve Güneydoğu'dan bu güzel kente göç eden, burayı evi bilen her bir hemşehrimiz, İzmir'imize çok değerli katkılar sunmuştur" ifadelerini kullandı.

"İZMİRLİ OLMA KÜLTÜRÜYLE ORTAK GELECEK"

Farklı coğrafyalardan İzmir'e gelen vatandaşların, kentin kendine has kültürüne ve yaşam tarzına kısa sürede adapte olduğunu belirten Gümrükçü, bu uyumun kenti daha da bağlayıcı kıldığını söyledi. Gümrükçü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler buraya sadece gelmediniz; İzmir'in kültürüne adapte oldunuz, İzmirli oldunuz ve bu kentin ruhunu benimsediniz. Bizler geçmişimizi, geldiğimiz toprakların güzelliklerini unutmadan, ortak bir 'İzmirlilik' kimliğinde buluşuyoruz. Bu bütünleşme sayesinde ayrışarak değil, birleşerek çok daha güçlü, çok daha dinamik bir İzmir yaratıyoruz. Farklılıklarımız bizim ayrışma noktamız değil, bizi birbirimize kenetleyen gücümüzdür."

STK'LARA DESTEK VE ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) demokrasinin ve yerel yönetimlerin en önemli yapı taşları olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü, yönetim anlayışlarında ortak aklın her zaman ön planda olacağını belirtti. Federasyonun toplumsal dayanışmadaki rolüne dikkat çeken Gümrükçü, "CHP İzmir İl Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarımıza büyük önem veriyoruz. Kentimizi odalarımızla, muhtarlarımızla, hemşehri derneklerimizin temsilcileriyle ve özellikle sizlerin oluşturduğu bu güçlü federasyonlarla birlikte, omuz omuza yöneteceğiz. Kapımız sizlere her zaman sonuna kadar açık. Birlikte üretecek, sorunları birlikte tespit edecek ve çözümleri de ortak çalışma kültürüyle yine birlikte hayata geçireceğiz. Torbalı'dan yükselen bu birlik ve beraberlik sesi, tüm İzmir'e örnek olacaktır" dedi.

Ziyaretin sonunda Federasyon yönetimi ve bileşenleri, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, İzmir'in ortak geleceği için her türlü iş birliğine ve ortak çalışmaya hazır olduklarını belirttiler.

Kaynak: ANKA