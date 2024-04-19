Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede! Tabuta beraber omuz verdiler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 59 yaşında hayatını kaybeden CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın cenaze törenine katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özel ve Kılıçdaroğlu, tabuta beraber omuz verdi. İkili, en son 25 Ocak'ta Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenaze töreninde bir arada görüntülenmişti.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN ACI GÜNÜ

CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Müdürlüğü yapan ve uzun bir süredir akciğer tedavisi gören Levent Bayraktar, 59 yaşında dün hayatını kaybetti. Bayraktar için bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Levent Bayraktar'ın eşi Eser Bayraktar, kızı Sezin Bayraktar cenaze namazında taziyeleri kabul ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri ve CHP'li yöneticilerde cenaze namazına katıldı. Namaza DEM Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partilerinden de katılım sağlayanlar oldu.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SOHBET

Özel ve Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Bayraktar'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana saf tuttu. Cenaze namazını kıldıracak hocanın gelmesini bekleyen Kılıçdaroğlu ve Özel'in uzun süre aralarında sohbet ettiği görüntülendi.

PARTİ EMEKTARININ TABUTUNU BERABER OMUZLADILAR

Cenaze namazının kılınmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tabutu en önde beraber taşıdı. Daha sonra Özgür Özel defnedilmek üzere Karşıya Mezarlığına götürülen Bayraktar'ın naaşının koyulduğu cenaze arabasına binerek Karşıyaka Mezarlığına gitti.