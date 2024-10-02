CHP Grup Başkanvekili Emir, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile İsrail'in tehditlerini görüştü

CHP Grup Başkanvekili Emir, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Meclis Başkanımızdan Türkiye'nin içinde bulunduğu stratejik riskleri İsrail'in Türkiye'ye saldırının risklerini nasıl olabileceğine dönük bunların kapalı oturumda konuşulması için randevu istedik" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Emir, yaptığı açıklamada. "Biz bu sabah Sayın Meclis Başkanımızdan Türkiye'nin içinde bulunduğu stratejik riskleri İsrail'in Türkiye'ye saldırının risklerini nasıl olabileceğine dönük bunların kapalı oturumda konuşulması için randevu istedik. Biz bir an evvel CHP talebi olarak belki de diğer parti talepleri ile bu önemli iddianın altının doldurulması ve Meclisin gerekiyorsa kapalı oturumla bu soruna mercek tutması gerektiğine inanıyoruz. Kendisi değerlendirecek" dedi.