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CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Maarif Modelini Protesto Etti

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CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni protesto etti. İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, eğitim sisteminin niteliğinin liyakatsiz atamalarla yerle bir edildiğini ve eğitimin dinselleştirildiğini söyledi.

(EDİRNE) - CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 'ni protesto etti. İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, " AKP iktidarı, bilerek ve isteyerek, kasti bir biçimde ülkemizde eğitimi baltalamıştır. Liyakatsiz atamalarla, eğitim sistemimizin niteliği yerle bir edilmiştir. Eğitim dinselleştirilmiş, piyasalaştırılmıştır" dedi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı, bugün 'Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne karşı çıkıyoruz' sloganıyla eylem yaptı. Saraçlar Caddesi'nde yapılan açıklamada konuşan İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, şunları söyledi:

"Bir çıkış yolu yok"

"Bir çıkış yolu yok. Nereye giderseniz gidin ülkemizin en dertli ve en eksik alanı maalesef eğitim. Gün geçtikçe de eğitim alanındaki bu dertler ve sorunlar, eksiklikler hatta yanlışlıklar devam etmeye, ettirilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bugün 24 saat gerçekleştirdiğimiz, ülkemizde ilk kez yapılan Eğitim Maratonu'ndan elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz. AKP iktidarı, bilerek ve isteyerek, kasti bir biçimde ülkemizde eğitimi baltalamıştır. Liyakatsiz atamalarla, eğitim sistemimizin niteliği yerle bir edilmiştir. Eğitim dinselleştirilmiş, piyasalaştırılmıştır. Köy okulları ve yatılı okullar kapatılmış, çocuklarımız kilometrelerce uzaklardaki okullara, taşımalı eğitime mecbur edilmiştir. Deprem bölgelerindeki çocuklarımız hala birleştirilmiş okullarda eğitim görmeye, 20 metrekarelik konteynerlerde ailecek yaşamaya devam etmektedir. Yoksulluk sınırının altında maaşlarla; ücretli, sözleşmeli, aday öğretmen, öğretmen, uzman, başöğretmen ünvanlarıyla aynı dersi veren ama farklı maaş alan altı farklı öğretmen yaratılmış, öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmıştır. Bugün bir uzman öğretmen 41 bin 192, bir başöğretmen 44 bin 136 lira ücret almaktadır fakat ülkemizde yoksulluk sınırı, Birleşik Kamu İş Mayıs 2024 Araştırması'na göre 59 bin 353, Türk İş Mayıs 2024 Araştırmasına göre 61 bin 788'dir."

Kaynak: ANKA / Yerel

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