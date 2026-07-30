CHP Edirne İl Başkanı Becan: 'Bu sancılı süreçte yalnız bırakmak istemeyen bir sürü yürekli üyemiz var'

(EDİRNE) - CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, kentte CHP'den istifaların yüzde 20 civarında olduğunu, net bir rakamın belli olmadığını belirterek, "Bu sancılı süreçte yalnız bırakmak istemeyen bir sürü yürekli üyemiz var" dedi.

İstinafın mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez tarafından göreve getirilen CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

İl yönetimini oluşturma sürecinde olduklarını ifade eden Becan, yönetimde yer almak isteyen çok sayıda CHP üyesi olduğunu kaydetti. Becan, CHP'den istifa eden üye sayısının net olmamakla birlikte yüzde 20 civarında olduğunu belirtti.

Özlem Becan, "Geçtiğimiz hafta cuma günü il binasının teslimini aldık. Bu hafta da salı günü merkez ilçenin devir teslimi aldık. Sürece yavaş yavaş ısınıyoruz. Genel merkezimizle il yönetimimizi oluşturmaya başladık. Yönetim kurulumuzu oluşturduktan sonra onların da onayı ile daha sonra merkez ilçe yönetim kurulu daha sonra Edirne'nin diğer ilçelerinin yönetim kurullarını, kadın ve gençlik kollarını oluşturarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"CHP'nin üye bulamayacağı" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Özlem Becan, şunları kaydetti:

"Aslında hiç öyle bir durum yok. Aksine partimizin gerçek sahipleri üyeler, geçtiğimiz hafta cuma gününden beri partimize geliyorlar. Yönetimlerde görev almak istiyorlar. İçinden geçtiğimiz bu sancılı süreçte yalnız bırakmak istemeyen bir sürü yürekli üyemiz var, buradan ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Partilerine sahip çıktıkları için Atatürk'ün kurduğu partiye sahip çıkıp ellerini taşın altına koydukları için… İstifalar konusunda net rakam elimizde değil. İl yönetim kurulumuzu oluşturduktan sonra geniş kapsamlı basın toplantısı düzenleyeceğiz. Ben yüzde 20-25 boyunda istifa olduğunu biliyorum. Rakam vermek doğru olmaz bu aşamada. Net bilgiyi izleyen günlerde sizlerle paylaşacağım."

Kaynak: ANKA