Üye Girişi
Haberler

Menemen Müftüsü Atatürk'ü Anmadı, CHP Tepki Gösterdi

Güncelleme:

Menemen'de düzenlenen resmi törende Menemen Müftüsü Mehmet Seven'in, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmaması CHP Menemen ilçe Başkanı Hüseyin Özbey tarafından tepkiyle karşılandı. Özbey, Atatürk'ü anmamanın Atatürk ve Cumhuriyet'e yapılan bir saygısızlık olduğunu belirterek, gericilerle mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Menemen'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törende Menemen Müftüsü Mehmet Seven'in, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmamasına CHP Menemen ilçe Başkanı Hüseyin Özbey tepki göstererek, "Çocuklarımızı Kubilay'ı şehit edenlerin mezarına götüren gerici zihniyet bugün de 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı. Bu Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılan bir saygısızlıktır. Gericilerle mücadelemize devam edeceğiz. Kınıyoruz" dedi.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" Projesiyle Menemen'de ilköğretim öğrencilerini, Menemen ayaklanmasından yargılanan ve ceza alan Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili'nin mezarına götürdüğü" iddia edilen Menemen Müftüsü Mehmet Seven, bir skandala daha imza attı. Menemen'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törende Menemen Müftüsü Mehmet Seven Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadı. Seven'in verdiği hutbede Atatürk'ün adının anılmamasına CHP Menemen ilçe örgütü tepki gösterdi.

"GERİCİLERLE MÜCADELEYE DEVAM"

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey konuya ilişkin açıklamasında, "Çocuklarımızı Kubilay'ı şehit edenlerin mezarına götüren gerici zihniyet bugün de 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı. Bu Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılan bir saygısızlıktır. Gericilerle mücadelemize devam edeceğiz. Kınıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title