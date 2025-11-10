Haberler

CHP'den Aziz İhsan Aktaş'a Suç Duyurusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Aziz İhsan Aktaş örgütü mensubu bir kişinin partileri ve yöneticileri hakkında olumsuz ifadeler kullanmasının ardından suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini koruma amaçlı mücadele edeceklerini vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, "Son günlerde çeşitli televizyonlarda gazetelerde okumuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş örgütü mensubu şahıs geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır. Bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu.

Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) Sarıyer'deki il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmalarına Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümüne ilişkin konuşarak başlayan Tekin, "Türkiye'mizin kurucusu, partimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce hayatını kaybettiği günün yıldönümüdür. Biz bugün, bize baba ocağı olarak emanet etmiş olduğu bu partinin birer neferleriyiz. Kendisinin bize bırakmış olduğu bu eserleri gerek Cumhuriyet değerlerini gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün çok farklı siyasi partilere ve mensup olan insanların tamamı Atatürk için gözyaşı döküyorsa bunun sebebine hepimizin bakması lazım" diye konuştu.

"Partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır"

CHP'yi baba ocağı olarak tanımlayan Gürsel Tekin, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini de hedefte olmasının çeşitli nedenleri var. Bu nedenin bir tanesi de son günlerde çeşitli televizyonlarda gazetelerde okumuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş örgütün mensubu şahıs. Geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır. Halbuki aslında aynı gün bu eylemi bu işlemleri yapmak istemiştik ama isterdim ki partinin genel merkez yöneticileri bunu yapsın olmayınca doğal olarak da bu görev bize düştü. Biz, bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir. Hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kirletemez buna da asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.