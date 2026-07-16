CHP Isparta'da İl Başkanı Karaca Görevden Alındı... "Burayı Terk Etmiyoruz, Mücadeleye Devam Edeceğiz"

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Genel Merkezi'nin kararıyla Isparta İl ve Merkez İlçe yönetimlerinin görevden alınmasının ardından konuşan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, kararın örgütün iradesine yönelik olduğunu savunarak, "Burayı terk etmiyoruz. Mücadelemizi örgütümüz ve halkımızla birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" süreci kapsamında Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve il yönetiminin görevden alınmasının ardından, il başkanlığı görevine Ahmet Tunçbilek atandı.

Görevden alınmasının ardından CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, parti binasında basın açıklaması yaptı. Karaca, alınan kararın yalnızca yöneticilere değil, örgütün demokratik iradesine yönelik olduğunu öne sürerek görevden alma kararına tepki gösterdi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) toplantısında aralarında Isparta'nın da bulunduğu 8 ilde il ve merkez ilçe yönetimlerinin feshedilmesine karar verildi. Kararla birlikte CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve il yönetimi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Birtan Takmaz ve yönetimlerinin görevleri sona erdi. Edinilen bilgilere göre, CHP Isparta İl Başkanlığı görevine Ahmet Tunçbilek'in getirildiği öğrenildi.

"BU KARAR ÖRGÜTÜMÜZÜN İRADESİNE YÖNELİKTİR"

"SEÇİMLE GELEMEYENLERİ TANIMIYORUZ"

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"BURAYI TERKETMİYORUZ"

Kaynak: ANKA