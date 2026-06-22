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Görevden Alınan CHP Bursa İl Başkanlığı Yöneticilerini Ziyaret Eden "Arabulucular" Tepkiyle Karşılandı

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CHP MYK kararıyla görevden alınan Bursa İl Başkanlığı yöneticileri binada nöbet tutarken, arabuluculuk için gelen kişiler partililerin slogan ve yuhalamalarıyla karşılaştı. Eski İl Başkanı Yeşiltaş, gelenleri 'işgüzarlık' yapmakla suçladı.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan Bursa İl Başkanlığı yöneticilerinin il başkanlığı binasında nöbeti sürüyor. İl başkanlığına "arabuluculuk" için geldiği belirtilen bazı kişilere ise partililer tepki gösterdi.

Görevden alınan CHP Bursa örgütü yöneticileri il başkanlığındaki "nöbetlerine" devam ederken, "arabuluculuk" yapmak isteyen bazı kişiler de il başkanlığına gelerek, görevinden el çektirilen eski İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile bir süre görüştü.

Ancak "arabulucular" nöbeti sürdüren partililerin slogan ve yuhalamaları eşliğinde il başkanlığından ayrıldı.

Yeşiltaş, partililere yaptığı açıklamada, gelen kişilerin "kendilerince arabuluculuğa soyunduklarını" ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz de gerekli şeyleri anlattık. Yani bu duruma nasıl geldiğimizi anlattık. Bu parti bizim partimiz. Biz asla partimizin bölünmesini istemeyiz. Çünkü bizim derdimiz kendi partimizdeki arkadaşlarımızla değil, bizim meselemiz ülkeyle. Ülkeyi bu hale getiren bu iktidarla bizim yarışımız. Onu anlattık kendilerine. Gönderdik, gittiler. Ama bunlar çok da taraflar arasında bir arabuluculuk görevi verilmiş kişiler değil. İşgüzarlık yapmışlar. Kendi kendilerine görev edinmişler. Cesarette bulunmuşlar ama neyle karşılaştıklarını da gördüler."

CHP MYK partinin Bursa İl Örgütünü feshetmiş, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı da tedbirli olarak disipline sevk etmişti. Yeşiltaş'ın yerine ise eski il başkanlarından Turgut Özkan atanmıştı.

Kaynak: ANKA
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