CHP Aydın eski il başkanı Çankır, kalbine yenildi

CHP Aydın eski İl Başkanı Ali Çankır, Germencik'te geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CHP eski Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Germencik ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Çankır, Germencik'te bir anda fenalaştı. Çankır için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çankır, ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acil serviste tedavi altına alınan Çankır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çankır'ın vefat haberini alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın ederken, acı haber Aydın'daki siyasi çevreleri ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı