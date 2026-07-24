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CHP Artvin İl Başkanı istifa etti

CHP Artvin İl Başkanı istifa etti
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Haber: Uğur İSTANBULLU (ARTVİN) - CHP Artvin İl Başkanı Yusuf Orhan Atan, il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. İl yönetimi de istifa kararı aldı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Artvin İl Başkanı Yusuf Orhan Atan, il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. İl yönetimi de istifa kararı aldı.

CHP Artvin İl Başkanı Yusuf Orhan Atan, yazılı açıklama yaparak, görevinden ayrıldığını açıkladı. Atan, CHP üyeliğinin devam ettiğini bildirdi. CHP Atan, siyasette eleştiri sınırlarını aşan, insan onurunu zedeleyen söylemler ile nezaket sınırlarını aşan yaklaşımların hâkim olduğu bir ortamda görev yapmayı vicdanı ve değerleriyle bağdaştıramadığını belirterek, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı il yönetimine ve Artvin halkına teşekkür etti. Atan, "Temennim, siyasetin insan onuruna yakışır bir anlayışla yürütülmesidir" ifadelerini kullandı.

İl Yönetim Kurulu üyeleri de oy çokluğuyla görevlerinden istifa kararı aldı.

Kaynak: ANKA
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