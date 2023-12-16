CHP Amasya Milletvekili Karagöz: "Aydınca Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Bağlantı Yolu, 45 Gün Önce Bitmesine Rağmen Neden Açılmıyor?"

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, 45 gün önce yapımı tamamlanan ama hizmete sunulmayan Amasya-Turhal yolu üzerindeki Aydınca Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Bağlantı Yolu’nda; “Amasya-Turhal arasında yapılan bağlantı yolunda, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli’nin önündeyiz ve yaklaşık 3- 4 kilometrelik yolun, 45 gün önce bitmesine rağmen ve bizimle birlikte olan muhtarlarımızın Valimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Bölge Şefliğine bizzat giderek 45 gün önce bitirilen bu yolun neden açılmadığını hem şoförlerimizin hem de onlarca köylü vatandaşlarımızın mağdur olduğu konusunda birlikte incelemelerde bulunuyoruz” dedi.

RAFET ÖZTÜRK

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, 45 gün önce yapımı tamamlanan ama hizmete sunulmayan Amasya-Turhal yolu üzerindeki Aydınca Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Bağlantı Yolu'nda; "Amasya-Turhal arasında yapılan bağlantı yolunda, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin önündeyiz ve yaklaşık 3- 4 kilometrelik yolun, 45 gün önce bitmesine rağmen ve bizimle birlikte olan muhtarlarımızın Valimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Bölge Şefliğine bizzat giderek 45 gün önce bitirilen bu yolun neden açılmadığını hem şoförlerimizin hem de onlarca köylü vatandaşlarımızın mağdur olduğu konusunda birlikte incelemelerde bulunuyoruz" dedi.

CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu ve Amasya İl Genel Meclis Üyesi Salih Koçak ile birlikte 45 gün önce yapımı tamamlanan ancak hizmete sunulmayan Amasya-Turhal Karayolu hattındaki Aydınca Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Bağlantı Yolu'nda incelemelerde bulunan CHP Milletvekili Reşat Karagöz, "Aydınca muhtarımız Mehmet Kurt, Yolyanı Köyü muhtarımız Ali Özsoy ve Yeşilöz Köyü muhtarımız Yasin Kurt'tan bilgiler alarak halkımızın taleplerinin karşılanması için çağrıda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Reşat Karagöz şunları söyledi:

"Amasya öz köylerindeyiz. Bizlere iletilen sorun doğrultusunda şu an köy muhtarlarımız ve sakinleriyle birlikteyiz. Sorunu yerinde incelemek ve irdelemek için hep beraber buraya geldik. Amasya-Turhal arasında yapılan bağlantı yolunda, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin önündeyiz ve yaklaşık 3- 4 kilometrelik yolun, 45 gün önce bitmesine rağmen ve bizimle birlikte olan muhtarlarımızın Valimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Bölge Şefliğine bizzat giderek 45 gün önce bitirilen bu yolun neden açılmadığını hem şoförlerimizin hem de onlarca köylü vatandaşlarımızın mağdur olduğu konusunda birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Bizler de bu mağduriyetin yetkililer tarafından ortadan kaldırılması için vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz."

"İLGİLİLERDE İLGİLİ YERE BAŞVURDUĞU HALDE ERTELENİYOR DURMADAN"

Aydınca Köyü Muhtarı Mehmet Kurt ise, "Yolun açılması için bütün ilgililere başvurduk. İlgililer de ilgili yere başvurduğu halde şu zamana kadar gün gün, bugün yarın diye erteleniyor durmadan. Bütün şoför ve köylü arkadaşlar buradan mağdur durumda şu anda. İnşallah kısa zamanda açılır" diye konuştu.